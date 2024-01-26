واشنطن بوست: بايدن يعين مدير السي آي ايه للمساعدة بالتوسط بصفقة بين حماس وإسرائيل

كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن اعتزام الرئيس بايدن إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة للمساعدة في التوسط في اتفاق طموح بين حماس وإسرائيل يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة وأطول وقف للأعمال العدائية منذ بدء الحرب العام الماضي، بحسب مسؤولين مطلعين على الأمر.



ومن المتوقع أن يسافر بيرنز إلى أوروبا لإجراء المحادثات ويلتقي برئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية ديفيد بارنيا وعباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية.



ومن المتوقع أن تعتمد مناقشات بيرنز في أوروبا على محادثاته الهاتفية مع نظرائه، فضلاً عن عمل كبير مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، الذي عقد هذا الأسبوع اجتماعات ذات صلة في العاصمة القطرية الدوحة وفي القاهرة.



ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي الأخير وقفاً للقتال لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح تدريجي لأكثر من 100 أسير، بدءاً بالنساء والأطفال المدنيين، يليه الرجال المدنيون، والعسكريون والنساء والرجال، ورفات أولئك الذين ماتوا منذ اختطافهم.



واقترح الإسرائيليون أيضًا أن يوافق كبار قادة حماس على مغادرة غزة، لكن أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات قال إن الفكرة لم تكن مقبولة بالنسبة للجماعة وقادتها العسكريين، الذين هم على استعداد للموت شهداء في القطاع الفلسطيني. وقال المسؤول إن حماس رفضت أيضا اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، قائلة إن إطلاق سراح الرهائن القادم يجب أن يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار.



لكن العديد من المسؤولين قالوا إن المفاوضات بشأن هذه النقاط الرئيسية لا تزال نشطة.



وقال سمير فرج، وهو جنرال مصري سابق ومسؤول دفاعي، إن كلا من حماس وإسرائيل أبدتا استعدادا للعودة إلى طاولة المفاوضات.



وقال فرج إن احتجاز حماس للرهائن يضعها "في موقف قوي للغاية". وتم الإبلاغ عن بعض شروط المفاوضات من قبل أكسيوس وسي إن إن.



ويعكس الاجتماع المزمع بين رؤساء المخابرات ورئيس الوزراء القطري مدى التقدم الذي أحرزته المحادثات بين إسرائيل وحماس في الأيام الأخيرة، وفقا لمسؤول أمريكي آخر.



وقال المسؤول: "أعتقد أنه كان هناك ما يكفي من تبادل الأفكار والمقترحات لدرجة أننا نقترب من المرحلة الجادة من المفاوضات".



ولا تزال هناك خلافات قوية حول ما إذا كان وقف القتال يمكن أن يتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن المسؤول الأمريكي قال إنه يمكن تحقيقه.



وقال مسؤول أميركي إن الخلاف القطري الإسرائيلي، رغم أنه غير مرحب به، لن يعرقل المفاوضات.



وقال فرج إنه بعد موجة من الجهود الدبلوماسية هذا الشهر، يبدو أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق.



وقال فرج إن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على تقديم ضمانة اشترطتها حماس بخصوص عدم مهاجمة إسرائيل المحتجزين المفرج عنهم. وقال إنه حتى لو لم يعر نتنياهو اهتماما يذكر للتوسلات الأمريكية بشأن إدارتها للحرب ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأشهر الأخيرة، فإن مصر تعتقد أن الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ حاسم بفضل مساعدتها العسكرية لإسرائيل.





لكنه قال إن بايدن يبدو غير راغب حتى الآن في ممارسة هذا النوع من الضغط الجدي على حكومة نتنياهو.



وقال مايكل ميلشتاين، زميل بارز في جامعة رايخمان والمدير السابق للشؤون الفلسطينية في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.