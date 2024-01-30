تقرير حقوقي: 840 انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في تعز خلال 2023   

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حقوقي، الثلاثاء، عن توثيقه، أكثر من 840 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في تعز خلال 2023.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.

وقال التقرير، "إنّ مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 840 انتهاكًا ضد المدنيين في محافظة تعز خلال العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 78 مدنيًا وإصابة 113 آخرين، ونزوح 218 أسرة، وتضرر 412 ممتلكًا عامًا وخاصًا.



وأوضح التقرير، أنّ من بين الضحايا 22 طفلًا و5 نساء قتلوا بسبب القصف والقنص والألغام والتصفيات الجسدية والطيران المسير والدهس، وأنّ 43 طفلًا و8 نساء أصيبوا بجروح متفاوتة بسبب القذائف الثقيلة والمتوسطة التي تستهدف الأحياء والمناطق السكنية بشكل شبه يومي.



وأشار التقرير، إلى أنّ المليشيات الحوثية خطفت 12 مدنيًا وعذبت أحدهم، وأنها تسببت في نزوح 218 أسرة من منازلها بسبب الحصار والقصف والاقتتال، وأنها تلفت 6 ممتلكات عامة و382 ممتلكًا خاصًا، بينها مساجد ومدارس ومستشفيات ومنازل ومحال تجارية ومركبات.



وحمّل المركز في تقريره، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تعز، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.