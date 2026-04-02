سيلين ديون، بين حقيقة حفلات باريس وكذبة نيسان، إقبال جنوني على التذاكر… إليكم التفاصيل كاملة

دبي - فريق التحرير: تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا تزعم إلغاء حفلات النجمة العالمية سيلين ديون المرتقبة في باريس، معتبرة أن إعلان عودتها ما هو إلا “كذبة أول نيسان”، إلا أن الحقيقة تؤكد أن عودة ديون إلى المسرح رسمية ومؤكدة.

فقد أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أبرزها قناة “فرانس ٢”، عودة سيلين ديون إلى الغناء من خلال تصريح تلفزيوني بُث مساء الثلاثاء الثلاثين من مارس عند الساعة التاسعة وخمس دقائق، كشفت فيه الفنانة عن خطتها للعودة إلى المسرح بعد فترة من الغياب، في خبر جذب أكثر من أربعة ملايين مشاهد.

وأكدت التقارير أن سيلين ديون ستحيي سلسلة حفلات في “باريس لا ديفانس أرينا” ضمن إقامة فنية تتضمن عشر حفلات تمتد بين شهري سبتمبر وأكتوبر من عام ٢٠٢٦، على أن ينطلق أول عرض في الثاني عشر من سبتمبر.

وفي المقابل، انتشرت منشورات ساخرة باللغة الفرنسية تزعم أن الفنانة أُجبرت على إلغاء الحفلات، قبل أن يتضح لاحقًا أن الخبر مجرد مزحة مرتبطة بـ”Poisson d’avril” أي كذبة أبريل.

وعززت ديون صحة الخبر عبر بدء الترويج للحفلات من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينفي بشكل قاطع كل ما تم تداوله عن كون الحفلات خدعة أو إشاعة.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، سجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم لحجز تذاكر إقامة سيلين ديون الأوروبية خلال ساعات قليلة من الإعلان الرسمي، فيما أعلنت منصة “إيه إكس إس” أنها اضطرت إلى حظر أكثر من عشرة ملايين حساب وهمي (Bots) حاولت الدخول إلى نظام الحجز خلال الليل، في مؤشر على الإقبال الجماهيري الكبير على حفلات النجمة العالمية.