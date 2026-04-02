الجمهور ظنه “كذبة نيسان”.. وفاة أحد نجوم “حلم أشرف” حقيقة صادمة

دبي - فريق التحرير: توفي الممثل التركي، رمضان تيتيك، أحد نجوم مسلسل “حلم أشرف”، بشكل مفاجئ عن عمر ٣٧ عامًا، ما شكّل صدمة كبيرة في الوسط الفني التركي وبين جمهوره.

وكان عدد من زملائه قد أطلقوا قبل ساعات حملة عاجلة للتبرع بالدم له، بعد نقله إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة، فيما لم تُعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية لتدهور حالته الصحية.

وأعلنت نقابة الممثلين في تركيا خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، معربة عن حزنها العميق لرحيل الفنان الشاب، ومقدمة التعازي لعائلته ومحبيه.

وجاء في بيان النقابة: “نعيش ألم فقدان زميلنا العزيز رمضان تيتيك في سنٍ مبكرة. نحن حزينون جدًا. نتمنى الصبر لعائلته ولكل من أحبه. رحم الله الفقيد وألهم الجميع الصبر والسلوان.”

وقد عبّر الجمهور عن صدمته الكبيرة، إذ اعتقد البعض في البداية أن الخبر مجرد مزحة مرتبطة بـ”كذبة نيسان”، قبل أن يتأكد لاحقًا أنه خبر حقيقي.