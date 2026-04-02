وداعًا هوليوود؟ تغيّر مفاجئ يقلب موازين حفل الأوسكار

دبي - فريق التحرير: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما أن حفل الأوسكار سيغادر هوليوود رسميًا، حيث سينتقل ابتداءً من عام ٢٠٢٩ من مسرح دولبي في هوليوود إلى مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس، ضمن مجمع L.A. Live، وذلك بعد توقيع اتفاقية تمتد عشر سنوات مع شركة AEG المشغّلة للمكان.

ويُعد القرار مفاجئًا، خصوصًا أن مسرح دولبي كان المقر الرئيسي لحفل الأوسكار منذ عام ٢٠٠٢، وسيستمر في استضافة الحفل حتى عام ٢٠٢٨، موعد إقامة النسخة المئة من الجوائز.

وأوضحت الأكاديمية أن مسرح بيكوك سيخضع لتحديثات كبيرة على مستوى البنية التقنية والتجهيزات، ليتناسب مع متطلبات الحفل العالمي، مشيرة إلى تعاونها مع AEG لتقديم تصميم خاص يلائم طبيعة الحدث.

ويتميّز مسرح بيكوك بسعة تصل إلى نحو سبعة آلاف مقعد، أي ضعف سعة دولبي تقريبًا، كما يقع بجوار Crypto.com Arena، واستضاف سابقًا حفلات جوائز كبرى مثل الإيمي لسنوات عديدة.