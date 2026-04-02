تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 02-04-2026

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 02-04-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 02-04-2026 2/2

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-02 04:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط نظرا لثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 1.8515 لنلاحظ تفاعله حاليا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك وتشكيله لبعض التداولات السلبية ليستقر من خلالها قرب 1.8405.

 

كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 حاليا فوق تداولات سعر سيزيد فرص تقديمه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات الهابطة والتي قد تستهدف قريبا للعائق المستقر عند 1.8320 وبكسره ستمتد التداولات مباشرة نحو 1.8275.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8320 و 1.8460

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

محررين الخليج 365

