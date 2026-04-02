السامرائي يزور مضيف الجبارة في قضاء العلم ويلتقي شيوخ صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد الخليج 365 ان" السامرائي اجرى جولة برفقة عدد من قادة من تحالف العزم وكان في استقباله الشيخ جاسم الجبارة رئيس مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، وبحضور عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة، وجرى بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة وواقعها الخدمي والأمني".

وتابع: "اللقاء تناول أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار في محافظة صلاح الدين".

