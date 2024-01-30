العرادة يشدد على رفع الجاهزية القتالية والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو المجلس الرئاسي ومحافظ مأرب، الثلاثاء، على رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية والتكامل بين كافة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، وحشد الطاقات وتفعيل آليات التعاون مع المجتمع، لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حضور اللواء العرادة، لعرض رمزي للوحدات الأمنية بمحافظة مأرب بمناسبة تدشينا العام التدريبي 2024م بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعددا من القيادات العسكرية والأمنية، وفقا لوكالة سبأ.

وثمن اللواء العرادة، في كلمة ألقاها خلال العرض العسكري، جهود المواطنين من أبناء وسكّان محافظة مأرب في مساندة الأجهزة الأمنية ومحاربة الظواهر السلبية واحباط مخططات العدو ومحاولاته اليائسة والمستمرة للإخلال بالأمن والاستقرار، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار العرادة إلى أن التطور الملحوظ في أداء أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية يعكس حجم الجهود المبذولة من كافة منتسبي تلك الوحدات في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل الأمني، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون العام 2024م حافلاً بالعطاء والعمل الجاد والتحديث والتطوير المستمر.

ولفت إلى أن الغاية الأسمى للدولة هي حفظ حقوق الناس وكرامتهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وذلك لن يتحقق إلاَّ بوجود جيش قوي وأجهزة أمنية صلبة تعي مسئوليتها الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية وتعكس روح الدولة وهيبتها.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الارتقاء بالمنظومة الأمنية ضمن أولويات القيادة السياسية واهتماماتها وسيتم العمل على رفع كفاءة الضباط والأفراد من خلال التدريب والتأهيل وتنمية الوعي الأمني والقانوني وتطوير العمل التخصصي وتعزيز مختلف الجوانب اللوجستية والتقنيات المختلفة ورفدها بالآليات والمعدات والأجهزة الحديثة بما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات في المهام الأمنية.

بدوره، أوضح مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد أن الوحدات الأمنية تلقت خلال العام الماضي تدريبات عالية على مختلف المستويات صقلت مهارات الضباط والأفراد، مشيراً إلى أن التدريب مفتاح النجاح والركيزة الأولى لتوجيه رجل الأمن لأداء واجبه بكفاءة واقتدار .