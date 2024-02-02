شكرا لقرائتكم خبر عن لشباب دائم.. وصفة كورية لشد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد أقوى كولاجين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لشباب دائم.. وصفة كورية لشد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد أقوى كولاجين

تشتهر النساء الكوريات ببشرتهن الناعمة والمشدودة والمتألقة، وذلك بفضل العناية الدائمة التي تولينها لبشرتهن بواسطة المنتجات الطبيعية والمكونات البسيطة، في هذا المقال، سنتعرف على وصفة كورية لشد البشرة سهلة وفعالة للتخلص من التجاعيد طبيعيا والحصول على مظهر شبابي ومشرقملعقة كبيرة من نشا الأرز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

قطنة.

الطريقة

في وعاء صغير، اخلطي نشا الأرز مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة متماسكة وسهلة في الفرد.

أضيفي العسل إلى الخليط واخلطي جيدا.

قومي بتوزيع الخليط على وجهك ورقبتك بعد تنظيفهما جيدا، وابتعدي تمامًا عن منطقة العينين والفم.

اتركي القناع لمدة 20 دقيقة، ثم امسحيه بلطف بواسطة القطنة المبللة بالماء الدافئ.

اغسلي وجهك ورقبتك بالماء البارد وجففيهما برفق.كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أفضل ماسك كوري للوجه

لهذه الوصفة فوائد عديدة ومنها:

نشا الأرز: يحتوي نشا الأرز على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، ويساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل ظهور البقع والنمش. كما يعمل على شد البشرة وتقليل المسامات الواسعة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

ماء الورد: يعتبر ماء الورد من المواد الطبيعية القابضة والمنعشة للبشرة، ويساعد على تنظيفها وترطيبها وتهدئتها، كما يمنحها النعومة واللمعان والرائحة الزكية.الزكية.

العسل: يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد على علاج حب الشباب والجروح، كما يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها وتجديد خلاياها.

قدمنا لكِ وصفة كورية لشد البشرة فهذه الوصفة الكورية البسيطة والرائعة تساعدك على شد بشرتك طبيعيا والحفاظ على شبابها وجمالها، كما أنها بمثابة كولاجين طبيعي يعمل على زيادة مرونة الجلد والتخلص من الخطوط والتجاعيد بمكونات طبيعية وآمنة تمامًا.