إب..قيادي حوثي يختطف شابا ويودعه سجناً غير قانوني في مكتب الأوقاف

اختطف قيادي في مليشيا الحوثي، شابا في محافظة إب (وسط اليمن)، وأودعه سجن غير قانوني استحدثته المليشيا داخل مبنى مكتب الأوقاف بالمحافظة.



وقالت مصادر مقربة من الشاب "عبدالله أحمد الأكوع"، إن عناصر حوثية كانت تستقل دراجة نارية ترصدت له أمام منزله واختطفته قبل ثلاثة أيام وزجت به في سجن تابع للأوقاف وبتوجيهات من القيادي الحوثي "صدام العميسي" المعين من قبل المليشيا نائبا لمدير الاوقاف في المحافظة.



وأضافت أن عملية الاختطاف تمت بحجة الضغط على أسرة الشاب لدفع 16 مليون ريال يزعم القيادي الحوثي أنها رسوم إيجار لعقار تابع لمكتب الأوقاف.



وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي يرفض الإفراج عن "الأكوع" أو تحويله إلى النيابة أو المحكمة في حال ثبوت أي مخالفة عليه بدلا من الزج به في سجن غير قانوني.



وتأتي الحادثة بعد أيام من اختطاف شاب يُدعى "غمضان السندي" واحتجازه في سجن خاص بمكتب أوقاف مديرية المشنة لذات الأسباب.



وعمدت مليشيا الحوثي إلى استحداث سجون خاصة في المكاتب والمرافق الحكومية والزج بالمواطنين داخلها في إجراءات مخالفة للقانون وضمن انتهاكات واسعة تطال سكان المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ خريف 2014م.



