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عدن - ياسمين التهامي - كولاجين لبان الدكر لشد البشرة وتفتيحها 10 درجات من اول استعمال

كولاجين لبان الدكر لشد البشرة، توضح الكثير من الدراسات التي تتعلق بصحة الجلد والعناية بالبشرة أن مكون لبان الذكر يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم لعلاج البشرة من العديد من المشاكل من أبرزها علاج الجلد من ظهور التجاعيد المبكرة، وكذلك شد البشرة وتقوية طبقة الكولاجين تحت الجلد، وكذلك إمداد البشرة بالعديد من المكونات والعناصر الغذائية التي تسهم في تجديد واستعادة شباب ورونق بشرتك مرة أخرى ولذلك ستتعرفين في هذه الفقرات الآتية على ماسك شد البشرة بلبان الذكر.كولاجين لبان الدكر لشد البشرة

تعتبر طريقة استخدام اللبان الذكر على البشرة من بين أفضل ما يمكن أن تستخدميه حتى تتم تغذية خلايا الجلد والعناية التامة بها عن طريق إمدادها بالكثير من الفيتامينات أبرزها فيتامين إي مع الكثير من العناصر المعدنية التي لها دور في تقوية مناعة الجلد والمحافظة على ملمسها الناعم والحفاظ أيضًا على المرونة الكافية التي تقي من ظهور مناطق جافة، وبالتالي يقي استعمال هذا المكون والماسك الخاص به من ظهور خطوط رفيعة على البشرة، ولذلك نتعرف فيما يلي على مكونات ماسك لبان الذكر لشد الجلد بشكل طبيعي.مكونات ماسك لبان الذكر

يمكنك أن تستخدمي ماسك لبان الذكر الذي يحتوي على هذه المكونات الآتية لعلاج البشرة من التجاعيد واستعادة النضارة بشكل طبيعي

2 ملعقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

ربع كوب من ماء الورد.

1 ملعقة من النشا.

1 ملعقة زيت زيتون.

1 ملعقة فازلين.خطوات عمل كولاجين لبان الدكر

يمكنك أن تحضري هذا الخليط الطبيعي عن طريق استخدام المكونات التي سبق التعرف عليها حيث تستطيعين أن تقومي بعمل ماسك طبيعي و كريم فعال قوي للحفاظ على نضارة بشرتك بخلط هذه المقادير جيدا، وعدم ترك أي تكتلات في الخليط.

من الممكن أن يطبق هذا الخليط على البشرة مدة تصل إلى ربع ساعة، ثم بعد ذلك يغسل الجلد بعد التطبيق بماء فاتر مع تكرار التطبيق أكثر من مرة خلال الأسبوع.

يراعى تكرار تطبيق هذا الخليط أكثر من مرة على البشرة للحفاظ على نضارتها.