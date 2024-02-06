شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مكتب التربية والتعليم بالغيضة تنظم مسابقة القرآن الكريم لطلاب مدارس الغيضة الأساسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لمهرة/ لميس الأصبحي. نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية الغيضة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6/فبراير/2024م مسابقة لحفظ القرآن الكريم لطلاب مدارس الغيضة لفئة الثلاثة اجزاء و الخمسة أجزاء و تأتي هذه المسابقة برعاية من محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر و اشراف مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة. بدأت الفعالية في المدرسة المستضيفة بمدرسه ام المؤمنين عائشة، و بحضور نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ/ عيسى القميري، والأستاذ/ محمد سكرون - مدير إدارة التعليم العام ، والأستاذ/ خالد الفتيحي رئيس قسم الأنشطة المدرسية بالمحافظة والأستاذة/ خير دوامة ياقوت مديرة مكتب التربية والتعليم بالمديرية والأستاذ/ محمد سالم مهومد - رئيس قسم التعليم بالمديرية - والأستاذ/ هائل عبدالله الفقيه - مختص قسم الأنشطة المدرسية بالمديرية،وباشراف لجنة التحكيم من المكونة من الأستاذ/عبد الرحمن المكس موجه مادة التربية الاسلامية،والاستاذة ايمان بنت عصم موجهة مادة القرآن الكريم، حيث تمت المسابقه في اجواء ايمانية تغشاها المودة الرحمة بتلاوة كلام الله عز وجل، وفي ظل اجواء تنافسية بين الطلاب المتسابقين. تاتي هذه المسابقة القرآنية ضمن خطة قسم الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم للعام 2023 -2024م واهتمامات إدارة التربية والتعليم بمديرية الغيضة بقيادة الاستاذة/خير دوامة ياقوت التي تسعى غرس الأخلاق الحسنة في نفوس الطلاب والطالبات و تعليمهم الآداب و القيم الإسلامية و تشجيعهم على المزيد من حفظ كتاب الله عزوجل و إتقانه. تهدف المسابقة القرآنية إلى تنمية الشعور بأهمية حفظ وتلاوة القرآن الكريم و الاعتزاز بمقومات الهوية الإسلامية و غرس قيم القران الكريم و خدمة مناهج التربية الإسلامية في جميع المراحل الدراسية، فضلا عن الإسهام في إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية. وشاركت في المسابقة عدد من المدارس الحكومية والأهلية للمرحلة الاساسية وهي مدرسة زيد بن ثابت الشعب، و مدرسة ابوبكر الصديق، مجمع السعيد، و مدرسة عبدالله طلوس ، والوحدة، وأحمد مخبال ، الإمتياز ، الأوائل. و بعد الاستماع لتلاوة المتسابقين بحضور لجنة التحكيم و كانت المنافسة قوية توصلت لجنة الحكم إلى اختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة و هم:- فئة الخمسة أجزاء :- المركز الأول: أصيل محمد صالح مصلح 60 درجة من 60 مدرسة /أحمد سالم مخبال . المركز الثاني: عبدالرحمن محمد الجرادي . 59٠5 درجة من 60 مدرسة /الشعب المركز الثالث إلياس رزيق سالم باصبيح. 59 درجة من 6٠ مدرسة / أبوبكر الصديق. وعن الفائزين فئة 3 أجزاء هم :- المركز الأول / خير الله عبدالله يوسف 60 درجة من 60 مدرسة/أحمد سالم مخبال المركز الثاني / قيس صدام المرادي 59٠5 درجة من 60 مدرسة / مجمع السعيد المركز الثالث / سعيد محمد سعيد كلشات 59 درجة من 60 مدرسة / الأوائل الأهلية. و سوف تنطلق المسابقة القرآنية لمدارس البنات للمرحلة الاساسية يوم غدا الاربعاء.