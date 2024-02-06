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مقتل مصور وجرح عدد من الجنود بانفجار استهدف قوات الانتقالي في أبين

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مصور حربي وجرح جنود آخرين، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الانتقالي الجنوبي بمديرية مودية شرقي محافظة أبين جنوب اليمن.
 
وقال مصدر عسكري في قوات الانتقالي لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت بوحدات أمنية أثناء قيامها بحملة في وادي عومران، ما أسفر عن مقتل الناشط الصحفي والمصور الحربي "عبدالكريم العبادي"، وجرح عددا من الجنود (لم يذكر عددهم).
 
وأُطلقت في أغسطس/آب 2022، عملية مشتركة من قوات الأمن الحكومية وقوات الانتقالي في محافظة أبين، ضد عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة، تحت مسمى "سهام الشرق".
 
ومنذ لك الحين، تتعرض تلك القوات لعمليات تفجير بعبوات ناسفة، وكمائن وهجمات مسلحة بشكل متواصل، قتل وأصيب خلالها العشرات من الضباط والجنود معظمهم من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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