عدن - ياسمين التهامي - سبب ارتفاع نسبة العزوبية في السعودية : مرشد اجتماعي يوضح التفاصيل كاملة..شاهد

السبت 10 فبراير 2024 الساعة 21:15

تحدث المرشد النفسي والاجتماعي ناصر الجمعية من خلال الفيديو الذي انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب وراء عدم الزواج في السعودية.

وقد أوضح أن تكلفة الزواج تصل إلى الربع مليون ريال في السعودية، والتكلفة الشهرية الخاصة بمعيشة الزوجين في الرياض تكون ما بين 8000 ـ 12000 ريال سعودي، وهو المبلغ الذي تم احتسابه دون أقساط.وقد قال من خلال الفيديو الذي انتشر على المواقع من لقائه في برنامج الراصد: “متوسط المهور في المملكة تتراوح من 40 إلى 50 ألف، والذهب بما يعادل 10 أو 15 ألف، وبعض الهدايا مثل الآيفون الجديد ب 6 آلاف ريال وهدية للوالد والوالدة”.وأضاف المزيد بقول: “عادة عائلة الشاب تساعده في تحمل هذه التكاليف”، مشيرا إلى أن تكلفة الزواج ليست الشيء المتعب، وإنما التكلفة اليومية بعد الزواج هي المتعبة والآن صار الترفيه أساسي، والمطاعم بمعدل مرتين أو 3 مرات في الأسبوع والكافيه، وغيره، لافتا إلى أن التكلفة اليومية قد تصل إلى 4 آلاف في الشهر”.