شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني".. الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني".. الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في مكة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ "حكم القتل" (إعدام) بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، موضحة أن الجاني "ارتكب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني".وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الهالك عمله الإرهابي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحقه".وأضاف البيان: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر - سعودي الجنسية - يوم السبت 29 رجب 1445 هجري، الموافق 10 فبراير 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".