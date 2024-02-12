محافظ تعز يناقش مع المبعوث الأممي الأوضاع ومعاناة سكان المحافظة جراء الحصار الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرج الأوضاع والمعاناة الإنسانية ومكانة المحافظة في خارطة الطريق وتحقيق السلام.



وكان المبعوث الأممي قد وصل في وقت سابق إلى تعز في زيارة هي الثانية إلى المدينة المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي منذ أكثر من 9 سنوات.



وفي اللقاء اعتبر شمسان أن هذه الزيارة، تؤكد الاهتمام والمكانة المتميزة للمحافظة في ظل التطورات المتمثلة باختيارها لتكون نموذجا لخطة الإطار الاقتصادي للتحول إلى التنمية المستدامة والدور الفاعل للأمم المتحدة في هذا المجال.



وأشار إلى ما شهدته المحافظة من إصلاح عدد من الطرق لتخفيف حدة المعاناة على الرغم من تعنت المليشيات ومحاولاتها المستمرة لإغلاقها.



وشدد محافظ تعز على أهمية التركيز على فتح الطرقات الرئيسية لتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة جراء التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها على مضاعفة كلفة النقل للسلع والبضائع بجانب ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن الحصار واستمرار الاعتداءات والتصعيد المستمر في الجبهات من قبل المليشيات.



ولفت إلى ما شهدته المحافظة من تحسن في العديد من المجالات وأهمها في الجوانب الأمنية والخدمية والمياه والصرف الصحي وإصلاح الطرقات.



وأكد شمسان على أهمية استيعاب الاحتياجات الانسانية والتنموية لأبناء المحافظة وتخفيف معاناتهم وبالتالي لابد أن تحظى المحافظة وأبنائها بشكل حقيقي وفاعل ومكانة مهمة في خارطة الطريق والملفات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لعملية تحقيق السلام .



من جانبه أعرب غروندبرغ عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده من تحسن ملموس لإصلاح الطرقات والتي لاتعد بديلا للطرق الرئيسية والعمل على فتحها.



ولفت الى أهمية اختيار تعز نموذجا لتطبيق خطة الانتقال للتنمية المستدامة والتعاون مع الأمم المتحدة للنجاح في هذا الجانب، معربا عن قلقه من عملية التصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر على الأوضاع بالمحافظة وكذلك تؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق السلام وبناء خارطة طريق وإعاقتها بعد تحقيق خطوات متقدمة مع جميع الأطراف.



وأكد استمرار العمل لضمان عدم العودة للعمل العسكري والتركيز على خفض التصعيد في البحر الأحمر والعمل لتجاوز كل التحديات للوصول إلى خارطة طريق تتضمن الاستعداد للانخراط في عملية سياسية وصولا إلى تحقيق السلام الشامل الذي ينشده جميع اليمنيون .



عقب اللقاء التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فريق مشاورات تعز الممثل لمكونات الأحزاب السياسية والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وناقش اللقاء عدد من الجوانب المتعلقة بالأوضاع الإنسانية ورؤية الجميع لتحقيق السلام الشامل في البلاد.

