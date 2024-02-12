استشهاد وإصابة ٥ أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد ثلاثة أطفال وأصيب إثنان آخران اليوم الإثنين، إثر انفجار مقذوف في مديرية تبن بمحافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن مقذوفا من مخلفات الحرب انفجر أثناء ما كان عمال يقومون بإحراق أشجار جوار مخيم المشقافة.



وأوضحت أن الأطفال كانوا يلعبون بجوار مكان الانفجار ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة إثنين آخرين، مشيرة إلى أنه جرى نقل الأطفال الضحايا إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.



وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية باستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء، ولازالت تشكل تهديدا لسنوات طويلة.

