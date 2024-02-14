شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاكهه مهملة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تخفض السكر التراكمي خلال دقائق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في معجزة أذهلت علماء الطب الحديث كشف باحثون صينيون عن فاكهة مهملة لها قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم ما يمثل أملا لمرضى السكري.

وتمكن الباحثون، من تحديد علامة حيوية لتناول الأفوكادو لدى بعض الأشخاص، الذي ارتبط بشكل كبير بانخفاض الجلوكوز والإنسولين الصائم، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط الأيضي الفردي قد يكون مفتاحاً لتحديد تلك الأطعمة، التي قد تساعد بشكل موثوق على صحة الشخص

ويعد "الأيض" دراسة منهجية للعمليات الكيميائية في الجسم، التي تنطوي على نواتج الأيض، حيث يسمح للباحثين تحديد بصمات أصابع مميزة يمكن أن ترتبط بعمليات خلوية محددة.

وأكد الباحثون الصينيون أن النتائج المتوصل إليها، يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لإدارة الأمراض المزمنة، وربما تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول..