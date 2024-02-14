شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن على الريق .. عصير منزلي ينقذ حياتك من التسمم ويقضي على أخطر بكتيريا داخل الجسم ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشير دراسة حديثة إلى أن عصير الطماطم قد يكون له تأثير مضاد للميكروبات ضد بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي. وتُعد بكتيريا السالمونيلا التيفية خطيرة وتسبب مشاكل صحية رئيسية في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الدراسة أجريت في المختبر، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج في البشر.

لذا، لا ينبغي استخدام عصير الطماطم كبديل لممارسات سلامة الغذاء الجيدة في منع التسمم الغذائي الناجم عن السالمونيلا.من الأفضل اتباع ممارسات سلامة الغذاء الجيدة للوقاية من التسمم الغذائي، مثل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام، وطهي اللحوم بشكل كامل، وتجنب تلوث الطعام النيء بالطعام المطبوخ، وتبريد الطعام بشكل صحيح. عصير الطماطم يمكن أن يكون إضافة صحية لنظامك الغذائي، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليه فقط لمكافحة التسمم الغذائي.

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