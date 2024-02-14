عدن - ياسمين التهامي - ظهور حيوان مرعب في مكة المكرمة.. كأنه من علامات قيام الساعة!! شاهد الفيديو

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 13:12

يشار إلى أن الوبر الصخري يشبه الأرنب، وهو بلا ذيل، ويتمتع بأذنين قصيرتين، ويُغطى جسمه وبر بني داكن، ويتغذى على النباتات والحبوب والثمار، ويتحمل قلة الغذاء وقت الجفاف، ويتوطن في المناطق الصخرية الملساء العالية ما يوفر له حماية ضد الحيوانات المفترسة.انتشر على منصات التواصل الإجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في أحد جبال مكة المكرمة، وتحديداً في جبل “خندمة”، حيث وُصف ذلك الحيوان بالغريب واثار فزع السكان بجسمه الضخم وملامحه الموحشة.

وفي أول تعليق رسمي على ذلك الحيوان، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن الحيوان الظاهر في الفيديو هو “الوبر الصخري”، مشيراً عبر حسابه في منصة “إكس” إلى أن هذا الحيوان من الثدييات البرية التي تعيش في البيئات الجبليةلمشاهدة الفيديو اضغط هنا