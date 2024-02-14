عدن - ياسمين التهامي - هام.. تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني الى هذا الموعد

الاربعاء 14 فبراير 2024 الساعة 13:13

وزارة التعليم السعودية أعلنت بشكل رسمي عبر موقع مدرستي عن تقديم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الثاني لجميع المراحل التعليمية، وذلك لضمان تزامن الإجازة مع إجازة يوم التأسيس. هذا التغيير أدى إلى زيادة الاهتمام والبحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة المواعيد الرسمية للاختبارات والإجازة. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى متابعة المقال المنشور على الموقع.

تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني

تم رسمياً تقديم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الثاني، وجاءت كما يلي:يوم الخميس 5 شعبان هو أول يوم للاختبارات.

• تنتهي الاختبارات يوم 12 شعبان.

• تبدأ إجازة نهاية الفصل الثاني في نفس يوم إجازة يوم التأسيس