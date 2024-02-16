شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يوجه بتحمل نفقات علاج الصحفي القدير فريد صبحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن:

وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، بتحمل الحكومة لنفقات علاج الكاتب والصحفي القدير الأستاذ فريد صحبي، الذي يعاني من وعكة صحية، ألمت به مؤخرا.

وأطمان رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اجراه، مساء اليوم الجمعة، مع أسرة الصحفي فريد صبحي، على صحته.. متمنياً له الصحة والعافية والشفاء العاجل .. مثمناً دوره الوطني والابداعي باعتباره من الرعيل الأول في بلاط صاحبة الجلالة في عدن منذ ستينيات القرن الماضي، ونموذج لإعلاء سلطة الكلمة.

بدورها عبرت أسرة الصحفي فريد صبحي عن امتنانها وتقديرها للمشاعر الطيبة والصادقة التي عبر عنها رئيس الوزراء وزير الخارجية.. معربة عن شكرها وتقديرها الكبير لدولة رئيس الوزراء لحرصه على الاطمئنان شخصياً على صحته