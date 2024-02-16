شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة النشا السحرية لتبييض اليدين وإزالة اسمرار الفواصل والسواد في ربع ساعة لن تصدقي بياض الثلج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح اليدين والتخلص من التصبغات وسواد السنين وكان الحل في وصفة النشا، حيث يساعد النشا على التخلص من السواد وتفتيح البشرة من أول استخدام إلى جانب إنه يساعد على تنعيم اليدين والتخلص من الجلد الميت والتشققات وسوف نوضح لكم طريقة تحضير والصفة من خلال المقال التالي. الحرص على ارتداء القفازات أثناء استخدام أي مواد كيميائية وغسل المواعين. يجب أن نقوم بفرقهم بحبة من الليمون بعد التخلص من غسل المواعين. يمكن تبيض اليدين باستعمال هذه الطريقة ملعقتان كبيرتان من الحليب مع كوب صغير من الليمون ثم قومي بوضع الخليط على اليدين مع التدليك المستمر وتركه لمدة ربع ساعة يعمل على تبييض اليدين من اول استعمال كما يعمل على التخلص من الاسمرار الموجودة بسرعة الصاروخ كنا يمكن تكرارها هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مرضية تبيض اليدين يمكن تبيض اليدين بسهولة ملعقة صغيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الدقيق مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتركهم علي اليدين لمدة ربع ساعة يعمل على التخلص من التجاعيد والبقع الصعبة في من أول استعمال لن تصدقي النتيجة بياض اليدين كما يمكن تكرار هذه الوصفة مره أسبوعيا الحصول على نتائج مرضية تبيض اليدين يمكن استخدام ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب او اللبن البودرة مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ثم قومي بوضع الخليط على اليدين وتركه لمدة ربع ساعة ثم اغسلي اليدين تلاحظي لنفسك أن اليدين أصبحت بيضاء خالية من التجاعيد في أسرع وقت ممكن بدون اي أضرار أو مشاكل كنة يمكن تكرار هذه الوصفة مره أسبوعيا الحصول على نتائج مرضية