شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم وتوحيد لون الجسم والقضاء علي البقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ل بشرة تكون مختلفة عن الأخري وخصوصاً البشرة الحساسة التي تتعرض بشكل دائم للالتهاب، وينتج عن ذلك بعض الأماكن الداكنة في الجسم أو نتيجة استخدام بعض أنواع الملابس غير القطنية فتسبب غمقان في بعض الأماكن، ويعتبر ظهور الأماكن الداكنة في الجسم من أكثر الأشياء التي تسبب الإزعاج لكل سيدة وفتاة، ولذلك يبحثن في منتجات العناية بالبشرة عن منتجات تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم ولكن بسبب ارتفاع الأسعار أصبح من الصعب عليهن شراء مثل هذه المنتجات وخصوصاً أنها تحتاج إلي الاستمرار عليها لفترة طويلة، ولذلك تلجأ السيدات للوصول إلى حل بديل لهذه المنتجات والوصول إلى الخلطات الطبيعية ومن أكثر المنتجات التي لها فاعلية كبيرة في تفتيح الجسم والمناطق الداكنة هو الكركم. خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم من أشهر الوصفات المعروفة في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم هي وصفة الكركم والعسل لما لهم من فاعلية وتأثير قوي، حيث يتم تحضير الوصفة بالمكونات الآتية: ٤ حبات لوز. ٤ ملاعق صغيرة عصير ليمون. رشه كركم. نصف ملعقة عسل. كوب ونصف زبادي. طريقة التحضير والاستخدام قومي بتحضير المطحنة واطحني بها اللوز حتي يصبح ناعم جداً. قومي بتحضير وعاء مناسب، وقومي بخلط اللوز وعصير الليمون ثم نضيف الكركم والعسل والزبادي. قومي بتقليب المكونات مع بعضها حتي يصبح الخليط متجانس. قومي بدهن الجسم بالوصفة وخصوصاً المناطق الداكنة في الجسم كل يوم. من الأفضل أن تقومي بترك الخلطة في الليل وفي الصباح قومي بغسل الجسم. قومي بتكرار تلك العملية كل يوم للحصول على نتائج مرضية خلطة الكركم والحليب لتفتيح الجسم تعتبر تلك الوصفة من الوصفات القوية والفعالة في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة في الجسم، فقد يتم تحضير الوصفة بالمكونات الآتية: ١ملعقة دقيق. ١/٤ ملعقة كركم. ١ملعقة كبيرة حليب. ١/٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام قومي بتحضير الوعاء المناسب، ثم قومي بخلط الدقيق مع الكركم. قومي بإضافة الحليب وعصير الليمون، ثم قومي بالمزج الجيد للمكونات حتي تمام التجانس ويصبح الخليط كريمي. قومي بوضع الخليط على الجسم والمناطق الداكنة، ثم قومي بتركه على الجسم لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسل الجسم بالماء الدافئ. قومي بتكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج مرضية.