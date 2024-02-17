شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر من الأعراض المبكرة لمرض السرطان إذا ظهرت عليك فإنها تشير الى إصابتك ..تعرف عليها الان.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خلال أعوام القليلة الماضية قد انتشرت عدوى الإصابة بالسرطان في مختلف الدول وقد أصيب عدد كبير جدا بهذا المرض اللعين ونجد أن الإصابة بهذا المرض تؤدي إلى انتشار الخلايا السرطانية في الجسم وهناك عدة أسباب قد تكون هي السبب الأساسي وراء الإصابة بالسرطاناتأبرزها التعرض للتلوث بشكل مستمر مثل عوالم السيارات، وكذلك تناول الأغذية والأطعمة التي ربما تكون محتوية على مواد كيميائية ضارة أو مواد حافظة والدواجن المسرطنة، وغيرها من الأمور الأخرى وهناك بعض الأعراض الأولية التي تظهر على المصاب تحذر أنه مصاب بأحد أنواع السرطانات تلك الأعراض يجب الانتباه إليها حتى يتم العلاج سريعا تابعونا للتفاصيل. أعراض مبكرة للإصابة بالسرطانأولا الشعور بفقدان الوزن بشكل كبير دون أي سبب واضح ودون اتباع أي نظام رجيم.ثانيا وجود أورام في أجزاء مختلفة من الجسم أو وجود قرح منتشرة في اللسان واللثة. ثالثا شحوب الوجه والاصفرار والتعب المستمر وحاله مضطربة ما بين الإمساك والإسهال والشعور بألم شديد عند التبولطرق الوقاية من السرطان توجد عدة طرق لتجنب الإصابة بالسرطان للحفاظ على الجسم بشكل كامل من هذا المرض اللعين ومنها:القيام بتناول الأطعمة من الفواكه والخضروات بشكل منتظم مع مراعاة أن يتم الانتظام على تناول البروكلي والملفوف.ممارسة الرياضة بشكل مستمر حتى ولو كان هذا لمده نصف ساعة يوميا.تناول مشروبات تقوم بتقوية المناعة مثل الليمون الساخن ومشروب الزنجبيل..

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