شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف ثروة سعودية تهز أسس الاقتصاد العالمي وتحطم قيمة الذهب والفضة والدولار!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في السنوات الأخيرة، تمكن معدن جديد من الظهور كمنافس قوي للذهب كاستثمار آمن، وذلك خاصة في ظل الأوبئة والحروب والتوترات السياسية التي تؤثر سلبًا على شهية المستثمرين للمخاطرة وتدفعهم إلى البحث عن استثمارات آمنة لأموالهم.

على الرغم من اكتشافه في عام 1803، ازداد بريق معدن "البلاديوم" في عيون المستثمرين خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل تحقيقه لمكاسب سعرية قياسية. وبالتالي، أصبح البلاديوم أغلى من الذهب نفسه، حيث وصل سعره إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 27 فبراير الماضي، حيث بلغ 2882.11 دولار للأوقية، بينما كان سعر الذهب 1934 دولار للأوقية

صل إلى نحو 400 دولار.

وتحتوي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة، بحسب الموقع، على 2 إلى 6 جرامات من معدن البلاديوم، أما السيارات ذات الدفع الكلي التي تنتج معدلات أكبر من العوادم، فيحتوي كل منها على نحو أونصة كاملة من البلاديوم، أي نحو 31.1 جرامًا.

تداولت المواقع الإعلامية البريطانية شريط فيديو للص يقوم بسرقة المحول في وضح النهار وعلى الطريق العام، مما تسبب في ازدحام مروري، دون أن يهتم بالمحيطين به أو بحركة السير الخانقة التي تسببها. وبمجرد انتهائه من "عمله"، عاد إلى سيارته التي ركنها بالقرب من السيارة المسروقة، وسط دهشة وحيرة من مصور الفيديو.

أما في ولاية ميسوري الأمريكية، فقد وجه اللصوص اهتمامهم نحو الشاحنات. حيث تم سرقة أجهزة مكافحة التلوث من حوالي 20 شاحنة متوقفة في موقع واحد بالقرب من سانت لويس في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا كان اختيارًا ذكيًا لأن السيارات الكبيرة تستخدم المزيد من المعادن البلاتينية في محولاتها.

وتعد هذه الحوادث مؤشرًا على الطلب المتزايد على معدن البلاديوم، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمحولات الحفازة في السيارات. وتعتبر روسيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة أكبر منتجي المعدن في العالم.

وفقًا لموقع "أرقام"، تُعد روسيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وزيمبابوي أكبر خمس دول منتجة للبلاديوم في العالم.

فقد أنتجت روسيا 81 طنًا متريًا من البلاديوم في عام 2017، بينما أنتجت جنوب أفريقيا 78 طنًا وكندا 19 طنًا والولايات المتحدة 13 طنًا، وزيمبابوي 12 طنًا، وفقًا للمصدر نفسه.

تحتل شركة "نوريلسك نيكل" الروسية المرتبة الأولى بين أكبر منتجي البلاديوم على مستوى العالم، حيث تمثل 39٪ من الإنتاج العالمي.

يقول المحللون والمختصون إن هناك عدة طرق للاستثمار في البلاديوم، بما في ذلك شراء سبائك من البلاديوم، أو الاستثمار في العقود الآجلة للبلاديوم المتداولة في بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو للسلع الأساسية، أو الاستثمار في الصناديق المتداولة للبلاديوم، وهي صناديق استثمار مفتوحة مدعومة بسبائك من البلاديوم، أو شراء أسهم في شركات تعدين البلاديوم (الشركات التي تعمل في مناجم استخراج البلاديوم وإنتاجه).

وداعًا للذهب والفضة والدولار، فقد اكتشف "مواطن سعودي" ثروة جديدة ستقلب اقتصاد العالم رأسًا على عقب!.