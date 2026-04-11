الإطار التنسيقي: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الإطار التنسيقي، السبت، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل بروح الشراكة الحقيقية.
وجاء في بيان للدائرة الإعلامية للإطار، "يبارك الإطار التنسيقي انتخاب نزار محمد سعيد آميدي رئيساً لجمهورية العراق، وهي خطوة مهمة في استكمال مسار بناء الدولة وترسيخ العملية الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب".

 

وأضاف البيان "نثمّن حضور أعضاء مجلس النواب وتحملهم مسؤولياتهم الوطنية، ونؤكد أن إنجاز هذا الاستحقاق يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية".

 

ولفت الى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الشراكة الحقيقية بين جميع القوى السياسية".

 

وانتخب مجلس النواب اليوم السبت، وزير البيئة السابق نزار آميدي لمنصب رئيس جمهورية العراق.
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

