الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات ضد ثلاثة صواريخ كروز وسفينتين للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة الوسطي الأميركية، الأحد، تنفيذ ضربات ضد ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن وزورقين في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن.



وقالت القيادة الأميركية في بيان عبر منصة "أكس"، إنها نفذت أمس السبت، بنجاح خمس ضربات للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة واحدة الماء (UUV) وسفينة سطحية (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن.



وأشار البيان إلى أن هذا هو أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 أكتوبر.



وأوضح أن القيادة المركزية الأمريكية حددت صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينة تحت الماء غير المأهولة، والسفينة السطحية غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.



وتابع: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

