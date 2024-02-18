"العليمي" يطلب دعم الناتو لتأمين مدن الموانئ ومواجهة تهديدات الحوثيين

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي الأحد، دعما من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمواجهة التهديدات البحرية للحوثيين.



جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية بالحلف "بوريس روج" على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، في نسخته الـ 60 بألمانيا، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي اللقاء، بحث الجانبان "التطورات اليمنية والإقليمية وتداعيات هجمات الحوثيين على السلم والأمن الدوليين"، وفق الوكالة.



واستعرض العليمي "جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المدعومة من الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات المليشيا الحوثية".



وأعرب عن تطلعه "إلى شراكة استراتيجية مع حلف شمال الأطلسي ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".



والسبت، قال العليمي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ، إن "استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على بعض المحافظات سيُبقي على التهديدات الموجهة ضد الاقليم والعالم بما في ذلك خطوط الملاحة الدولية"، وفق الوكالة الرسمية.



وأضاف "إن أردنا إنهاء هذه القرصنة الحوثية، لا بد من التعامل مع منبع هذا التهديد، وجذوره، ولن يكون ذلك إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، جنبا إلى جنب مع ممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني".



وجدد رئيس المجلس الرئاسي، دعوة المجتمع الدولي إلى "دعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، من أجل وضع حد لتهديد تلك المليشيات، للملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.



المصدر: وكالات