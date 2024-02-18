عدن.. معلم يتعرض للضرب المبرح من قبل طالب في مدرسة ثانوية بدار سعد (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض معلم للضرب من قبل أحد الطلاب بمدرسة ثانوية، في مديرية دار سعد، شمال العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، الخاضعة أمنيًا وعسكريًا لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.

وأظهر مقطع فيديو مصور اطلع عليه "يمن شباب نت"، أحد الطلاب وهو يعتدي على معلمه بالضرب في فناء المدرسة، سقط على إثرها أرضًا، دون وضع له أي اعتبار.

وأكدت مصادر محلية، بأن حادثة الاعتداء وقعت في مدرسة ثانوية عبدالرحيم الأهدل، في مديرية دار سعد، من قبل أحد الطلاب في الصف الثاني الثانوي.

وأشارت المصادر إلى أنه لم تتخذ أي إجراءات ضد الطالب حتى اليوم، رغم مرور اسبوع على حادثة، فيما قال أحد المصادر إن إدارة المدرسة قامت بتوقيف الطالب دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.

ونوهت المصادر إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة بعد تسريب الفيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن اللجنة لم تبدأ عملها حتى الآن.