شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز للباحثة اروى احمد مطهر من كلية التربية صبر – جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

نالت الباحثة اروى احمد مطهر الشعيبي شهادة الماجستير بامتياز، اليوم، حيث اقيمت المناقشة في رحاب قاعة الدكتور عبدالكريم اسعد قحطان بكلية التربية صبر قسم اللغة الانجليزية، في رسالتها الموسومة بـ:" أساليب التعلم على الآداء الأكاديمي لطلبة المستوى الثاني في اللغة الإنجليزية كلية التربية عدن".

واشادت لجنة المناقشة المكونة من:

1. مشارك د. لميس عبدالرحمن – رئيساً ومناقشاً خارجيًا من جامعة عدن. أستاذ مشارك د. عبدالملك العودي – عضواً ومناقشاً داخلياً – جامعة لحج. أ.م. د. سعاد دحمان – عضواً ومشرفاً علمياً من جامعة لحج.

برسالة الباحثة، وبفكرة ومضمون الرسالة وما توصلت اليه الباحثة من نتائج تتضمن حداثة بالمعلومات والمراجع العلمية، وحرصها على الامانة العلمية وعلى اختيار عنوان بحث فريد ومميز وسوف يسهم في تطوير العملية التربوية باسلوب منهجي وطرق علمية حديثة.

وعبرت الباحثة اروى احمد عن جزيل شكرها وتقديرها إلى اعضاء لجنة المناقشة، وكل من وقف معها وساندها خلال مسيرتها العلمية، وإلى كل من حضر معها الى يوم المناقشة، معبرة عن فخرها وسعادتها بوجودهم جميعًا.

وحضر المناقشة عدد من القيادات العسكرية والمدنية وعدد من الكوادر العلمية أبرزها: - الأستاذ عبدالسلام قاسم مسعد – رئيس لجنة الحوار الجنوبي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ عبدالرؤوف السقاف – عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، وكيل محافظة عدن، ⁠الأستاذ لطفي شطاره – رئيس مركز الدراسات والبحوث في رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، العميد الركن عبدالدائم علي شائف – مدير مكتب قائد مكافحة الارهاب ⁠الأستاذ الدكتور عبدالفتاح قاسم ناصر الشعيبي – عميد كلية صبر للعلوم والتربية – جامعة لحج، الاستاذ فضل النود مدير معاهد ومدارس كامبريدج البريطانية الدولية، الدكتور حسين مثنى مسعد العاقل – عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، ⁠الدكتور محمد سالم محمد – نائب العميد للشؤون الأكاديمية.

و الدكتور عبدالمجيب حسين مثنى – رئيسا منسقية الإنتقالي بكلية صبر للعلوم والتربية، الدكتور رؤوف يونس – رئيس قسم اللغة الانجليزية بالكلية، الدكتوره رنا حمود نعمان – رئيس قسم الفيزياء في الكلية. الدكتور عبدالستار مصلح بن مصلح الجوبعي .

- ⁠الأستاذ منى علوي حسين أمذروي- مسجل الكلية .

- ⁠الأستاذ عبدالفتاح زيد البسيسي – مدير الانشطة الطلابية في الكلية .

- ⁠الأستاذه رجاء مديرة مكتبة الكلية.

- ⁠والأستاذ فكري الدويل – المدير الإداري بالكلية،

- ⁠والأستاذ ميثاق شوكره مدير الصيانة في الكلية .

والأستاذه أحلام القمري، والأستاذه سعاد اليافعي ، والأستاذه هناء منصور الهدياني، والأستاذه سحر عبدالله .

بالإضافة الى حضور شخصيات إعلامية بارزة منها :

- الإعلامي المتميز وفي قاسم العريمي، مدير مراسلين قناة عدن المستقلة وشخصيات علمية أخرى بالإضافة الى أهل وأقارب وأصدقاء الباحثة أروى أحمد مطهرالشعيبي ‏