الداخلية المصرية تقول إنها ألقت القبض على المتورطين في قتل مسؤول عسكري يمني بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، القبض على المتورطين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي، وذلك غداة العثور عليه جثة هامدة في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.



وقالت الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص بينهم سيدتان".



وأضافت: "بمواجهة المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".



وأوضحت الداخلية: "اثنان من المضبوطين استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته".



وذكرت أن "المتورطين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".



وأفاد البيان، بـ"ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين"، مشيرةً إلى "ضبط سيدة لإخفائها جزءا من المسروقات".



وأمس الأحدـ أعلنت السفارة اليمنية في مصر، يوم أمس، العثور على مقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، مقتولا بشقته بالقاهرة.

