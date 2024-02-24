الحوثيون يجندون مقاتلين بأرقام قياسية.. كيف سيؤثر ذلك على حرب اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - عززت الحرب في غزة عدد المجندين في جماعة الحوثي. لكنها أدت أيضًا إلى تعقيد الآمال في تحقيق السلام في اليمن.



قال متحدث باسم الحوثيين إن الحوثيين قاموا بتجنيد وتدريب أكثر من 200 ألف مقاتل جديد منذ أن بدأت الجماعة عملياتها في البحر الأحمر.



وقامت الحركة باعتراض ومهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل التي تمر عبر مضيق باب المندب في طريقها إلى قناة السويس. وقد منح الدعم الشعبي للحوثيين رأس مال سياسي هائل في اليمن، وأدى إلى تجنيد “عشرات الآلاف” من المقاتلين الجدد، بحسب محللين وتصريحات للجماعة.



ويشعر المحللون بالقلق من أن هذه الطفرة قد تغير بشكل جذري المشهد السياسي في اليمن وتفسد أي فرص لوقف إطلاق النار في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمن.



كما وسع الحوثيون هجماتهم لتشمل السفن المرتبطة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهاجم حاليا مواقعهم في اليمن.



وقال عبد الغني الإرياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية “اليمنيون متحمسون للغاية للقضية الفلسطينية، وهذا يمنح الحوثيين النفوذ”. وقال المعلق السياسي حسين البخيتي، وهو شقيق محمد عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن ذلك أدى إلى زيادة التجنيد "كل ساعة".



وبناءً على بحثه، قدّر الإرياني عدد المقاتلين الحوثيين الجدد بما يقرب من 150 ألف مقاتل حتى 12 فبراير/ شباط. وقال "حتى أعداء الحوثيين اللدودين يقفون معهم طالما أنهم يقفون إلى جانب الفلسطينيين".



بدأ الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبدأ المجندون بالانضمام بعد فترة وجيزة، وكان لدى الكثير منهم انطباع بأنهم سيكونون قادرين على محاربة إسرائيل أو داعمهم الرئيسي، الولايات المتحدة.



بحلول 11 يناير/ كانون الثاني، شكلت الولايات المتحدة تحالفا "لحماية الشحن الدولي" وبدأت في مهاجمة مواقع الحوثيين.



ويقول معظم المحللين إن هذه الهجمات ربما أعطت دفعة ثانية لتجنيد الحوثيين، لكن من غير المرجح أن تكون بنفس أهمية الأولى. وقال فريق التحقق التابع لقناة الجزيرة إن نحو 37 ألف مقاتل تم تجنيدهم منذ بدء الضربات الجوية الأمريكية وحدها.



وقال نيكولاس جي برومفيلد، محلل شؤون اليمن، إن هجمات البحر الأحمر والغارات الجوية الأمريكية "ساعدتهم بلا شك كثيرًا في حشد الدعم مقارنة بما قبل 7 أكتوبر، حينما كانت شعبية الجماعة تتراجع بشكل ملحوظ".



اشتبك الحوثيون مع مختلف القوات المناهضة لهم منذ الإعلان عن هدنة أبريل 2022، لكن لم تقع أي جرائم كبيرة أثناء وجودهم على طاولة المفاوضات. لكن المحللين يخشون من احتمال تجدد القتال حيث بدأ الحوثيون، مدعومين بالدفعة الجديدة، بالفعل في نشر بعض القوات في مناطق التوتر في جميع أنحاء اليمن.



وقال برومفيلد: "حتى لو كان كل هذا مجرد تكتيك للتفاوض، فقد أصبح لديهم الآن كل هؤلاء المقاتلين الجدد منتشرين على الجبهات، ويصبح القرار أسهل بكثير... أن يقولون: دعونا نشن هجوماً".



وأضاف بأنه "على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح... كيف سيرغب الحوثيون في استخدام كل هذه القوة المتراكمة، إلا أن الجماعة لا يمكن إنكار كونها في موقف أكثر عدوانية فيما يتعلق بالحرب البرية في اليمن عما كانت عليه في أوائل أكتوبر 2023".



ومن بين نقاط الانتشار الجديدة مأرب، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية حاول الحوثيون الاستيلاء عليها عدة مرات قبل الهدنة. وقال الإرياني: "كانت تلك واحدة من عمليات الانتشار العديدة". "من الواضح أنهم لن يسيروا نحو القدس لذا قد يتم نشرهم في أقرب مدينة".



وتتمتع المحافظة باحتياطيات كبيرة من الغاز والنفط، وهي قاعدة رئيسية للحكومة المعترف بها دوليا. وستكون خسارتها بمثابة ضربة قوية للتحالف الذي تقوده السعودية. لكن الأرياني قال إن أي هجوم من المرجح أن يتم بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، لأن القيام بذلك في وقت مبكر سيؤدي إلى تآكل "رأس المال السياسي الرئيسي" الذي كدسه الحوثيون.



وقال محللون إنه بعد ما يقرب من عقد من القتال، فإن الرياض حريصة على إنهاء الحرب في اليمن، ولم تفعل الأحداث منذ أكتوبر الكثير لتغيير ذلك. لكن هذه العملية انقلبت رأسا على عقب بسبب الحرب على غزة، حيث أثار تدخل الحوثيين غضب الولايات المتحدة وعزز صورتهم كجهات فاعلة معارضة للولايات المتحدة وإسرائيل.



وهذا ما جعل إمكانية تحقيق سلام دائم في اليمن "غير موجودة"، كما يقول الإرياني. وقال: "سيستأنف الحوثيون والمملكة العربية السعودية عملية السلام، لكن الحوثيين الآن جزء لا يتجزأ من محور المقاومة".



إن كونهم جزءًا منه يعني أن الحوثيين يمكنهم توقع اشتباكات مستمرة مع الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم العديد من الجماعات المناهضة للحوثيين في اليمن.



إذا تجدد القتال في اليمن، فمن غير الواضح ما هو التأثير الذي يمكن أن يحدثه على شعبية الحوثيين. إذ يُطلق على الوضع في اليمن بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة إغاثة أخرى تعمل في صنعاء والتي قالت لقناة الجزيرة مؤخرًا أن اليمن "أزمة منسية".



لكن لا يبدو أن هذا موجود في حسابات الحوثيين في الوقت الحالي، حيث أن مسيراتهم المؤيدة لفلسطين لا تزال تفوق أي احتجاج ينتقد جوانب حكمهم. وقد لا يستمر ذلك إلى الأبد.



وقال الإرياني: "بعد وقف إطلاق النار [في غزة]، سنشهد تحركاً كبيراً".



ويقول المحللون إن وقف إطلاق النار يبدو مستبعدًا للغاية بعد التطورات الأخيرة، بما في ذلك العمليات في البحر الأحمر، وتدفق أعداد كبيرة من المجندين العسكريين الجدد، والهجمات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين.



المصدر: الجزيرة نت الإنجليزية