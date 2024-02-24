شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملعقة واحدة من الفازلين كل يوم ولمدة لا تتجاوز 5 ليالي تستطيع بعدها ان تقول وداعاً للكرش المدلل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الزنجبيل هو نوعا من الأعشاب التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم بسرعة، خاصة دهون البطن والأرداف والفخذين. أما النعناع، أو أوراق النعناع: فيعمل على شد البطن، كما أنه عنصر فعال في حرق الدهون والتخلص من الكرش خلال وقت قصير. طريقة تحضير الوصفة واستخدامها: ضعي ملعقة من الفازلين الطبي في إناء، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من زيت النعناع أو أوراق النعناع المفرومة. قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجاهز مع بعضها ويصبح المزيج جاهز للإستخدام. قومي بدهن بطنك أو المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج بشكل كامل، ثم ضعي عليه قطعة من ورق النايلون. اتركي المزيج على بطنك لمدة ساعتين ثم قومي بشطفه بالماء

الدافئ. ستظهر نتائج المزيج على بطنك خلال ثلاثة أيام من الإستخدام، ويجب عليك تنفيذ الوصفة كل يوم حتى تتخلصي من الكرش ودهون البطن بشكل نهائي. طرق أخرى لإنقاص الوزن زيت النعناع وزيت البابونج: نخلط ملعقتين كبيرتين من زيت البابونج مع ملعقتين كبيرتين من زيت النعناع، ثمّ نطبق المزيج على المنطقة المراد تنحيفها مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة ساعة، ثم نغسله بالماء الدافئ، ونكرر هذه العملية بشكل يومي لمدّة شهرين. الزنجبيل وخل التفاح: نضع ست ملاعق صغيرة من

الزنجبيل الأخضر المبشور مع كوب كبير من الماء على نار منخفضة، ونترك المزيج يغلي حتى يجف ماؤه قليلاً، ثم نرفعه عن النار، ونتركه جانباً ليبرد ونصفيه، ونضيف إليه أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، وست ملاعق كبيرة من أي كريم ترطيب، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد، ثم نطبق كمية من المزيج على المنطقة المراد تنحيفها مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة ساعتين، ثم نشطفه بالماء الدافئ، ونكرر هذه العملية بشكل يومي حتى نحصل على النتائج المرغو

.: ملعقة واحدةمن الفازلين كل يوم ولمدة لا تتجاوز 5 ليالي تستطيع بعدها ان تقول وداعاً للكرش المدلل.