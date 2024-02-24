شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل مشروب التمر الهندي بالطعم الرمضاني في المنزل للافطار مثل المحلات!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا يمكننا أن نتحدث عن شهر رمضان الكريم دون أن نقوم بذكر مشروب التمر الهندي، والذي يعد من ألذ أنواع المشروبات الرمضانية التي يتم تناولها خاصة على موعد الإفطار، ولذلك سوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى المكونات التي نحتاج إليها لتحضير مشروب التمر الهندي داخل المنزل، والتي تعتبر بسيطة وقليلة التكاليف ويمكن توفيرها بسهولة، مع توضيح خطوات وطريقة تحضير هذا المشروب، الذي يعد من أشهى وألذ أنواع المشروبات، كما يمكنك تحضيره بكمية والاحتفاظ به، فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على كافة هذه التفاصيل.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي بالطعم الرمضاني في المنزل للافطار مثل المحلات مكونات تحضير مشروب التمر الهندي

سوف نشير إليكم إلى المكونات التي نحتاج إليها لتحضير مشروب التمر الهندي، حيث تعد هذه المكونات سهلة وبسيطة، ويمكن توفيرها بأقل التكاليف، وإليكم هذه المكونات موضحه في النقاط التالية.كوب كبير من التمر الهندي الخام.

عدد ١٠ أكواب كبيرة من الماء. عدد ١ ملعقة كبيرة من ماء الورد. كوب كبير من السكر الأبيض المطحون. وعاء مناسب لخلط المكونات.

طريقة تحضير مشروب التمر الهندي بعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها نشير إليكم إلى خطوات وطريقة تحضير مشروب التمر الهندي، بطعم لذيذ ومميز ولن تضطر لشرائه، بعد ذلك من الخارج وإليكم طريقة التحضير موضحه في النقاط التالية.

أولا في وعاء مناسب نقم بوضع التمر الهندي ونقعه في الماء لمده ليلة كاملة لا يقل عن ٨ ساعات بشكل متواصل. ثم بعد ذلك نقوم بوضعه داخل وعاء على النار مع وضع كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى الغليان.

قم برفع هذا الوعاء من على النار وتصفيته التمر الهندي وتركه حتى يبرد تماما، يفضل أن تقوم بوضعه داخل الثلاجة لمدة ساعة حيث أنه يعد طعمه لذيذ وهو بارد.

يمكنك إضافة كوب السكر وماء الورد وقلبي هذه المكونات معا، ثم الاحتفاظ بمشروب التمر الهندي وتخزينه داخل الفريزر واستخدامه عند الحاجة.

كما يمكنك تناول وتقديمه على الإفطار في شهر رمضان مع الطعام حيث أنه يكون ذو طعم لذيذ وخفيف على المعدة..