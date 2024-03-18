يمنع دخول العزاب .. خلطة القرنفل والليمون تصنع المعجزات ولن تصدق ما الذي يحدث عند تناولها كل ليلة قبل النوم!!

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عدن - ياسمين التهامي - خلطة القرنفل والليمون تصنع المعجزات.. لن تصدق ما الذي يحدث عند تناولها كل ليلة قبل النوم

يُجمع الخبراء والأطباء أن مادتي القرنفل والليمون من أهم العناصر الطبيعية ذات الفوائد الصحية للجسم البشري ، وقد برع وتفنن بني البشر في استخلاص اهم العناصر فيهما من خلال عدة طرق واساليب مختلفة ، اشهرها نقع الليمون والقرنفل بالماء المغلي وإضافة العسل عليهما للتحلية .

ويعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز بالعديد من الاستخدامات العلاجية والوقائية، بفضل محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فيما تتميز الليمون بخصائص طبية رائعة ينبع معظمها من غنى هذه الثمار الصفراء بنسب عالية من فيتامين ج.

تأتي معظم فوائد الحامض من محتواه الغني بالعديد من العناصر الهامة والتي يعتبر أبرزها فيتامين ج، إذ أن هذه الثمار تحتوي على العديد من العناصر الضرورية، مثل:

مجموعة فيتامينات ب، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك. وتعتبر القرنفل والليمون من أشهر مطهرات الجسم، ولذلك يمكن مزجهما معا من أجل القضاء تماما على البكتيريا الضارة والفطريات ، كمل يمكن تناول المشروب مع إضافة الماء المغلي مع العسل عند الرغبة، حيث يتميز هذا المزيج بقدرته على تطهير الأمعاء، او بالامكان استخدامه مغليا في المضمضة والغرغرة لتطهير الفم والأسنان .

ذلك بالإضافة الى ان هذا المشروب يساعد على التخلص تماما من الآلام والأوجاع ، ويقوي المناعة ويعمل على زيادة كرات الدم البيضاء ويقلل من التهابات الجسم مما يؤثر على قدرة المناعة ، ويساهم فى منع نمو الأورام ، في وقت تشير فيه بعض الدراسات الى أن القرنفل يحتوي على خصائص علاجية يمكن أن تساعد في علاج السرطان.

ولأن القرنفل يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، لذلك فإن إضافة الليمون إليه، يكسبه نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

ويلعب هذا الخليط دورا كبيرا في تسكين ألم البطن وتطهيرها من البكتيريا الضارة، ويرجع السبب إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون.

كما ويساعد على إنقاص الوزن، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن يشترط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية.

وتستخدم هذه الخلطة السحرية غالبا ، في تنظيف البشرة ، من خلال غمس قطنة في مشروب القرنفل مع الليمون وتمريرها على الوجه، وهو ما يساعد على تنظيف مسام الجلد من الشوائب العالقة به، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

فيما يعد استخدام الخليط في مضمضة الفم، من العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، بالإضافة إلى التخلص من رائحة النفس الكريهة، عن طريق مكافحة البكتيريا الفموية .. يفضل شرب القرنفل مع الليمون مرة واحدة في الأسبوع، لأن تناوله يوميًا قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

طريقة تحضير مشروب القرنفل مع الليمون المكونات: المقادير (لترين من الماء المغلي + 2 - 3 حبات من القرنفل - ثمرة واحدة من الليمون

- ملعقة كبيرة من عسل النحل) ، ثم تنقع حبات القرنفل في الماء المغلي ، وتنظف حبة الليمون جيدا وتعصر بعد مرور 10 دقائق من الغلي ، ويتم بعد ذلك تصفية المشروب جيدا ، ويضاف إليه مقدار معين من عسل النحل للتحلية ، وبذلك يصبح المشروب جاهزا للتناول. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الليمون يحتوي على حمض الستريك بتراكيز تفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، وهذا الحمض يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها .