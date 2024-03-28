شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «لو عرفت قيمته ما تركته».. ضع حبات القرنفل لمدة 5 دقائق قبل النوم في هذا المكان وشاهد النتيجة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - مما لا شك فيه أن الكثير من السيدات يقومون بالبحث المستمر عن الوصفات التي من الممكن أن تساعد في تطويل وتكثيف الشعر ومن ضمن المكونات الرئيسية التي يمكن ان يتم استخدامها على الشعر هو القرنفل وزيت الزيتون حيث أهم يعتبروا من ضمن المكونات المهمة جداً للشعر والان سوف نتعرف سوياً على طريقة تحضير تلك الوصفة للشعر.
طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل
هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تحضير زيت الزيتون بالقرنفل والان سوف نتعرف على أكثر طريقة فعالة وهي على النحو التالي :
المكونات
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- 10 عيدان من القرنفل
- 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- 1 ملعقة صغيرة من النشا
طريقة التحضير
- في البداية يجب أن تحضري وعاء متوسط الحجم.
- بعد ذلك يجب أن تقومي بإضافة مقدار زيت الزيتون.
- ثم اطحني عيدان القرنفل جيداً ومن ثم قومي بإضافته إلى زيت الزيتون مع التقليب الجيد لكي تتجانس المكونات مع بعضها البعض دون وجود أي تكتلات.
- قومي بإضافة مقدار النشا مع التقليب مرة أخرى واحذري من تكون تكتلات في الخليط.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على الشعر بشك خاص على الجذور إلى الأطراف واتركيها على شعرك لمدة نصف ساعة.
- اغسلي شعرك جيداً، ويجب أن يتم تكرار تلك الوصفة مرة في الاسبوع للحصول على النتيجة المرجوة في أقصر وقت ممكن.