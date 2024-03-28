شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «لو عرفت قيمته ما تركته».. ضع حبات القرنفل لمدة 5 دقائق قبل النوم في هذا المكان وشاهد النتيجة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مما لا شك فيه أن الكثير من السيدات يقومون بالبحث المستمر عن الوصفات التي من الممكن أن تساعد في تطويل وتكثيف الشعر ومن ضمن المكونات الرئيسية التي يمكن ان يتم استخدامها على الشعر هو القرنفل وزيت الزيتون حيث أهم يعتبروا من ضمن المكونات المهمة جداً للشعر والان سوف نتعرف سوياً على طريقة تحضير تلك الوصفة للشعر.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تحضير زيت الزيتون بالقرنفل والان سوف نتعرف على أكثر طريقة فعالة وهي على النحو التالي :

المكونات

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

10 عيدان من القرنفل

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير