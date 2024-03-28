العدوان على غزة.. الاحتلال يعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمّع الشفاء الطبي

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي القصف على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ174، وسط تجدد التوغل البري في مناطق الشمال والوسط ومدينة خانيونس جنوباً.



ولا تزال الحملة الوحشية المتجددة ضد المستشفيات مستمرة، وتتركز في مستشفيي الشفاء في مدينة غزة، والأمل في مدينة خانيونس.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا أكثر من 200 فلسطيني من النازحين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واعتقلوا نحو ألف آخرين.



وأكد أن جنود الاحتلال يهددون الطواقم الطبية والنازحين داخل المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.



وقال مدير المكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر ويحتل مجمع الشفاء ويقتل الفلسطينيين ويدمر المنازل المحيطة به، ويعتقل مئات من المرضى والجرحى والنازحين، ويمارس التحقيق والتعذيب والتجويع بحقهم.



وبيّن الثوابتة أن القوات الإسرائيلية أعدمت 5 أطباء وممرضين اثنين، وتحتجز عددا آخر من الطواقم الطبية.



ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتمشيط مربعات سكنية في محيط المستشفى، ودمّر أيضا وقصف عشرات المنازل وهدمها بشكل كامل، وارتكب مجازر داخل المجمع ضد النازحين والمعتقلين.



ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الحادي عشر اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى قصف وتدمير وإحراق عدد من المنازل والبنايات السكنية المحيطة بالمستشفى، مما أوقع شهداء وجرحى.



في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيداً و91 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32,552 شهيداً و74,980 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالات