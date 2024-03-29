محافظ تعز يمتنع عن مشاركة إفطار شبابي بعد تهديدات بمظاهرة احتجاجية ضده

المنامة - ياسر ابراهيم -

امتنع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الخميس، عن حضور الافطار الجماعي، بعد رفض شعبي وشبابي واسع لخبر مسرب عن احتمالية حضوره الافطار الذي نظمه شباب المحافظة.



وأفادت مصادر "أن تكليف المحافظ وكيل المحافظة عبد القوي المخلافي بحضور الافطار جاء بعد حملة رفض شعبية وشبابية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتهديدات من الشباب بالهتاف ضده والمطالبة برحيله في حال حضر الإفطار".



وتشهد مدينة تعز منذ شهرين حملة رفض شعبية وشبابية واسعة لبقاء محافظ المحافظة المتورط في ملفات فساد، يطالب الشارع التعزي بمحاسبته وبقية قيادة السلطة المحلية عليها واقالتهم.



وتزايدت حالة الرفض الشعبية لبقاء المحافظ شمسان وقيادة السلطة المحلية الشهر الماضي مع اثارة ملف الكهرباء الحكومية المنقطعة عن المحافظة منذ بداية الحرب.



ويطالب ابناء تعز في كتاباتهم وحراكهم الشعبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس بإقالة شمسان وقيادة السلطة المحلية وايقاف حالة الفساد المستشري في المحافظة.