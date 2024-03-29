شاهد .. ابنة هيفاء وهبي تثير ضجة بظهورها الجديد.. تغير شكلها تماماً!! شاهد الصور

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة هيفاء وهبي تثير ضجة بظهورها الجديد.. تغير شكلها تماماً!! شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت “الفاشنيستا” زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، ضجة واسعة بظهورها الجديد، حيث تغير شكلها تماماً في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

ومن داخل عيادة طبيب أسنان في الكويت، أطلت زينب بشكلها الجديد، حيث ظهرت بشفاه منتفخة بشكل مبالغ فيه، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل ما إذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل جديدة.

وكانت زينب فياض، قد أعلنت في وقت سابق انفصالها رسمياً عن والد طفلتيها رهف ودانييلا، معتبرة أن كل شيء في هذه الحياة قسمة ونصيب.

وعبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الشخصية عبر “إنستغرام”، ردت صفحة شربليتا المختصة بأخبار المشاهير على متابعة طرحت سؤالاً، عما اذا كانت زينب قد انفصلت، اذ جاء الجواب: “حبيبتي زازا انفصلت بكل رقي، وأعرف التاريخ بالظبط، بس مش رح قول غير انو الله يحميها لشبابها يا رب ويخليها لبناتها”. وأعادت زينب نشر السؤال والجواب، وعلقت بالقول: “كل شي بها الحياة قسمة ونصيب.