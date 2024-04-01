اليمن..منظمة حقوقية توثق نحو 48 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي في محافظة حجة العام الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة حقوقية، توثيقها نحو 48 ألف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة خلال العام الماضي 2023م.



وقالت منظمة "تقصي للتنمية وحقوق الإنسان"، ـ في تقرير أطلع عليه يمن شباب نت ـ إن فرقها الميدانية وثقت 47,755 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة خلال العام 2023م.



وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات طالت كل فئات المجتمع، وكان أبرزها عمليات النهب للمساعدات والمرتبات وفرض الاتاوات والجبايات تحت قوة السلام.



ورصد التقرير قيام المليشيا بنهب مرتبات 36500 موظف مدني وأمني ومتقاعدين، كما تم الاستيلاء على مساعدات 6000 آلاف حالة وحرمان المستحقين منها واعتماد معيار الولاء للجماعة كشرط للحصول عليها.



ووثق التقرير فرض المليشيا اتاوات مالية إجبارية على التجار والباعة بعدد 3550 حالة، فيما تم اقتحام 371 محلاً تجارياً للمواطنين ونهبها، فضلاَ عن توثيق 48حالة نهب لأملاك خاصة أخرى.



وذكرت المنظمة أن فرقها الميدانية وثقت 197 حالة اعتقال تعسفي، و75 حالة اعتداء وتهديد لقيادات مجتمعية وسياسية، نتج عنها 55 حالة إصابة.



وأوضحت توثيقها 350 حالة تجنيد لأطفال ـ دون سن الخامسة عشر ـ واشراكهم في جبهات القتال، كما تم رصد 360 حالة استغلال للمدارس في إقامة فعاليات عنصرية وتعبوية.



ورصد التقرير 41 حالة انتهاك طالت المرأة، تنوعت بين الاختطاف والاعتداء والضرب والمداهمات والتهديد.



وبيّن التقرير توثيقه 5 حالات قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من مديريات المحافظة.



وبشأن حالات التضييق على الحريات العامة، كشف التقرير عن توثيق 95 حالة اقتحام لصالات المناسبات ومنع حفلات الأعراس والافراح.



وأشارت المنظمة في ختام تقريرها إلى أن جماعة الحوثي، ارتكبت جرائمها التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، من منطلق غلبتها بقوة السلاح، وأمنها من عدم خضوعها للمحاسبة "في ظل غياب الرقابة الاممية والحقوقية عن القيام بدورها في فرض أدوات صارمة للحد من استمرار الانتهاكات".

