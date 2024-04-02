الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مُسيّر للحوثيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تدمير زورقاً مُسيّراً تابعاً للحوثيين، في إطار ماتسميه "الدفاع عن النفس".



وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس "في الساعة التاسعة صباحًا (بتوقيت صنعاء) في الأول من أبريل/نيسان، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في تدمير زورقا مُسيّرا تابعا للحوثيين المدعومين من إيران، دفاعًا عن النفس".



وأضافت أن الزورق المسيّر كان يمثل تهديدا للقوات الأمريكية ولقوات التحالف ولسفن تجارية في المنطقة.



وأشارت أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتها، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية، حد وصفها.

