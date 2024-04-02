شكرا لبحثكم عن خبر الصحفية ريا المزاحمي تنجح في تسويق مقترح تقرير حلول لمنصة el pais الاسبانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يعاني الصحفي العربي من إعاقة في صحافة الحلول وايجادها إذا تعد أقل الأنواع نجاحا في الوطن العربي

ففي الوقت الذي تنتشر صحافة الحلول على مستوى العالم إلا أنها ماتزال تخطو خطواتها الأولى في الوطن العربي

تمكنت الصحفية ريا المزاحمي وهي في بداية مشوارها الصحفي الأول من كتابة تقرير في صحافة الحلول توكلت نشره منصة el pais الاسبانية بالتعاون مع منصة إيجاب لصحافة الحلول

وعرضت منصة el pais الاسبانية مبلغا قدره 440 يورو مقابل إنتاج التقرير الذي يحمل عنوان (إلى ظلام الابتزاز مهندسات بمصباح جديد)

للاطلاع على التقرير على الموقع الرسمي لمنصة el pais الاسبانية عبر الرابط التالي

https://elpais.com/planeta-futuro/2024-04-02/las-mujeres-yemenies-que-se-convierten-en-reparadoras-de-moviles-para-frenar-la-sextorsion.html