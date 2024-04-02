شكرا لبحثكم عن خبر الصحفية ريا المزاحمي تنجح في تسويق مقترح تقرير حلول لمنصة el pais الاسبانية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يعاني الصحفي العربي من إعاقة في صحافة الحلول وايجادها إذا تعد أقل الأنواع نجاحا في الوطن العربي
ففي الوقت الذي تنتشر صحافة الحلول على مستوى العالم إلا أنها ماتزال تخطو خطواتها الأولى في الوطن العربي
تمكنت الصحفية ريا المزاحمي وهي في بداية مشوارها الصحفي الأول من كتابة تقرير في صحافة الحلول توكلت نشره منصة el pais الاسبانية بالتعاون مع منصة إيجاب لصحافة الحلول
وعرضت منصة el pais الاسبانية مبلغا قدره 440 يورو مقابل إنتاج التقرير الذي يحمل عنوان (إلى ظلام الابتزاز مهندسات بمصباح جديد)
للاطلاع على التقرير على الموقع الرسمي لمنصة el pais الاسبانية عبر الرابط التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية ريا المزاحمي تنجح في تسويق مقترح تقرير حلول لمنصة el pais الاسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.