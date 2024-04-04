بن مبارك: جاهزية الجيش لدحر الحوثيين هو الأساس لتحقيق السلام باليمن

وقال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، مساء الاربعاء "ان استعدادنا وجاهزيتنا لدحر مليشيا الحوثي واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب هو الأساس لتحقيق السلام في اليمن".



جاء ذلك خلال اجتماع موسع للقيادات العسكرية في عدن، وأضاف: "أن التطورات والتصعيد في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية يؤكد ان دعم الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية عامل أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".



وقال بن مبارك "هذه المليشيا ليس في خيارها السلام، والرهان المعقود على القوات المسلحة والامن والمقاومة وكل من يحمل بندقية ضد هذا المشروع الذي يريد العودة باليمن الى عصور التخلف".



ولفت الى "ان السلام هو خيار استراتيجي بالنسبة للدولة والحكومة من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن مليشيا الحوثي لا تهتم بمصالح اليمنيين وتعمل دون توقف من اجل مشروعها الطائفي السلالي".



وتحدث، عن رؤية الحكومة واولوياتها في دعم المؤسسة العسكرية والأمنية وجبهات الدفاع عن الوطن وتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية من اجل الانتصار ضد العدو الحوثي الكهنوتي الذي لن يتوقف دون تنفيذ مشروعه، وفق ما نقلت وكالة سبأ الحكومية.