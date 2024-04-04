شكرا لبحثكم عن خبر قتل مواطن بسبب كرتون تمر.. النيابة تصدر أمر قهري للقبض على جندي في الحزام الأمني بعدن ( وثيقة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص

أصدرت النيابة العامة في العاصمة عدن، أمرًا قهريا بالقبض على الجندي يحيى سعيد أحمد (22 عامًا) التابع للحزام الأمني، بتهمة قتل مواطن في حادثة مروعة، بسبب خلاف على كرتون التمر.

وأفادت التقارير أن الحادثة وقعت في منطقة الحسوة بمديرية البريقة، حيث أقدم الجندي المذكور على قتل المواطن بالقرب من محل بن جمال لمواد البناء، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وفي الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن الجندي الفار، نشرت الأجهزة الأمنية في عدن صورته وطالبت المواطنين التعاون معها في التبليغ عن مكان تواجده في حال التعرف عليه .