أمبري: استهداف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، السبت، إنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن، وفقا لوكالة "رويترز".



ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.



وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على مدى أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، ما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



ويقول الحوثيون إن هجمات على السفن ستتوقف مع توقف الحرب الإسرائيلية على غزة.



وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

المصدر: رويترز