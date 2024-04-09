شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يكرم المغيب قحطان.. ويرقي ضباط جنوبيين كبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تكريم رئاسي لآلاف المحتجزين والمعتقلين والمخفيين، أعلن فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي منح المناضل محمد قحطان المغيب في سجون المليشيات الارهابية منذ تسع سنوات، وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى، كما منح الاوسمة ذاتها الى المناضلين اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء الركن ناصر منصور هادي، واللواء الركن فيصل رجب، وترقيتهم الى رتبة فريق.

جاء ذلك خلال خطاب وجهه مساء اليوم لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يأتي بالتزامن مع مرور عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذكرى التاسعة لتحرير مدينة عدن من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.