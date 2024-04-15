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عدن - ياسمين التهامي - مشروب بسيط يطرد السموم ويحمي من الزهايمر ويُحارب الاكتئاب ويعالج التهابات المفاصل والفيروسات

الكركم من أصح الأطعمة في العالم، والتي يوفر إضافتها إلى نظامك الغذائي العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.الكركم هو عشب طبي من عائلة الزنجبيل ينمو في الهند ودول جنوب شرق آسيا، ويعتبر الكركمين هو العنصر الرئيسي الموجود في تلك العشبة، مما يجعل لها خصائص علاجية عديدة .والتوابل مثل الكركم هي واحدة من العناصر الأساسية في كل مطبخ، فإلى جانب إضافة نكهة ولون لأنواع مختلفة من الطعام، فإنها تحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة التي تمنع الأمراض و تعالج أيضًا الحالات الصحية المزمنة الموجودة مسبقًا .

ووفقًا للدراسات وتقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، فأن الكركمين هو المسئول عن معظم الفوائد الصحية المحتملة للكركم، ويحمل علاجًا للعديد من الأمراض.ومن الفوائد الصحية لـ "الكركم":

طرد السموم من الجسم

يتميز "الكركم" بخصائصه الطبية، لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات لتنقية الجسم من جميع السموم الضارة والحفاظ على صحة الجسم ومحاربة كل مسببات الأمراض.

الحماية من

الزهايمر

يحمى الكركم الدماغ من الأمراض التنكسية الشائعة بما في ذلك مرض الزهايمر، حيث يُغذى الكركم البروتين الموجود في الدماغ والحبل الشوكي ليضمن صحة الخلايا العصبية وينظم الاتصال بينها وشرب ماء الكركم الدافىء على الريق يساعد على مقاومة علامات الشيخوخة المبكرة والتي تسببها الجذور الحرة في الجسم حيث يعمل عنصر الكركمين من اجل القضاء على الجذور الحرة بشكل فعال.

يُحارب الاكتئاب

قالت الدراسات إن الكركم لديه القدرة على علاج الاكتئاب وتخفيف التوتر والقلق، وأن له فعالية مضادات الاكتئاب.

تخفيف أعراض التهاب المفاصل

نظرًا لأن الكركمين غني بالخصائص المضادة للالتهابات، فمن المحتمل أنه أحد أفضل العلاجات الطبيعية لالتهاب المفاصل أو أي حالة أخرى مرتبطة بالمفاصل.

علاج التهابات الفيروسات

تعد نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض الشائعة، واحتساء شاي الكركم أو إضافة الكركم إلى الحليب، وتناوله بانتظام يمكن أن يصنع الكثير للصحة، ويمكن أن يعزز نظام المناعة لمكافحة الأمراض والعدوى الفيروسية ومنها فيروس كورونا .

التقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة

تمنع مادة الكركمين في الكركم من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان، مما يساعدك على عيش حياة أطول.

خطورة الإفراط في الكركم

وعلى الرغم من فوائد الكركم الصحية، لكن لا يجب الإفراط في تناوله على الإطلاق، حيث يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الدوخة وألم البطن والنزيف والقيء، ولا بد من استشارة الطبيب قبل تناول الكركم ومكملات الكركمين، خاصة إن كان الشخص يعاني من السكري أو حصوات الكلى أو المرارة أو اضطرابات بالدم ونزيف أو أنيميا نقص الحديد أو غيرها.