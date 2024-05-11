امرأة تحصل على تعويض ضخم بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في حكم تاريخي، قضت محكمة مغربية بتعويض امرأة مغربية بمبلغ 250 ألف درهم (حوالي 25 ألف دولار أمريكي) بسبب تعرضها لمضاعفات خطيرة بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وفق وفق ما أفاد موقع "هسبريس".

وكانت الباحثة في جامعة "ابن طفيل"، الدكتورة نجاة التواتي، تقدمت بشكوى في يونيو 2022، تطالب فيها بتعويضها عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى، بعد تلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين.

وكانت الحكومة المغربية قد ردت على الجدل الدائر بشأن الآثار الجانبية التي تسبب بها لقاح "أسترازينيكا"، والتي اعترفت بها الشركة المصنعة نفسها.

يشار إلى أن شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" كانت أقرت سابقاً في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، حسب تقارير إعلامية.

وذكرت الشركة أيضاً أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا.