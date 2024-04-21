اليمن.. ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الامطار إلى 12 شخصًا في حضرموت والمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم الأحد، خمسة أشخاص في محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي اليمن، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين قولهم، إن عدد الضحايا المدنيين منذ بدء السيول في اليمن ارتفع إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وحسب السكان، فإن السيول والأمطار تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وأضافوا أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفت سيول الأمطار سيارة كانت تقلهم في منطقة وادي العين بمديرية حورة بحضرموت.

كما انتشل مواطنون يوم الأحد جثة غريق بالقرب من مجرى السيول في مدينة القطن بوادي حضرموت. وقال الأهالي إنهم لم يتعرفوا على هوية المتوفى.

وأبلغت مصادر محلية وحكومية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان رويترز بأن فتاة تبلغ 14 عاما توفيت غرقا في إحدى البرك الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة الواقعة على بحر العرب مساء يوم السبت.

وقالت مصادر محلية إن شابين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صواعق رعدية ضربت محافظتي حجة وصعدة.

وذكرت المصادر أن شابا لقي حتفه في مديرية المفتاح بمحافظة حجة الجبلية بشمال غرب البلاد على الحدود مع السعودية، في حين توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بصاعقة رعدية في منطقة السداد بمديرية غمر بمحافظة صعدة شمال اليمن.

كان شابان قد توفيا الخميس بصاعقة رعدية في مديرية شرعب شمال محافظة تعز.

كما أكد تقرير حكومي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسبب بأضرار مادية فادحة وشردت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة.